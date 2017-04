Plus d'infos sur le spectacle Bernadète Bidaude : Passagères à Rennes

Bernadète Bidaude est de celles qui pensent et bâtissent leurs oeuvres au beau milieu des problématiques contemporaines et au côté des communautés humaines. Pour elle, la création artistique est essentielle pour l'humanité, comme une respiration, un espace unique. Paroles du quotidien, légendes sans âge, instantanés poétiques la nourrissent et l'inspirent au gré de ses rencontres.

"Passagères" est né de ce désir d'écrire autour de l'itinérance, du voyage, de l'entre-deux. Suivre l'odyssée d'une femme de passage d'un pays à l'autre, d'un métier à l'autre, d'une vie à l'autre, d'un mot à l'autre, d'une langue à l'autre, entre rêve et réalité. Toujours sur le fil et pourtant bien ancrée.

Voici trois femmes, un même éclat de caillou luisant. Trois époques, pour tout héritage un petit livre manuscrit que ferme un lacet de cuir.

Trois destins transitoires, des traces de mains laissées au passage sur une paroi où sont figées des images qui semblent bondir. Trois vies d'errance ignorant encore les résonances qu'elles éveilleront au long des millénaires...

D'écho en écho, ces " passagères " tantôt rêveuses, tantôt fiévreuses, tantôt impétueuses, nous parlent, nous troublent, nous émeuvent et nous transmettent, sans y avoir l'air d'y toucher, un message immémorial. Bernadète Bidaude, une "Grande Dame" du Conte que nous retrouvons avec plaisir.

Production Péniche Spectacle dans du Festival « Mythos ».

Site web : http://www.penichespectacle.com

Infos réservation :