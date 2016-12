Plus d'infos sur le spectacle Jeanfi à Rennes

Arrivée une 1/2 avant

L'univers décalé autobiographique d'un steward qui fait de sa vie et de son métier une histoire ubuesque. C'est l'histoire d'un VRAI steward qui mène une double vie... et embrasse la comédie. De son enfance dans le Nord de la France aux passagers qu'il sert sur ses vols, il se confie et nous conte l'envers d'un décor unique et délirant avec une autodérision et un sens de l'humour irrésistible. Jeanfi met l'ambiance avec des sketches devenus cultes « L'Escale à Bangkok avec l'équipage», « La chirurgie esthétique», « A Buenos Aires avec Maman », ou « Recherche Appartement avec Stéphane Plaza »,... Un one-man show qui vous dépaysera à coup sûr... et vous rappellera de ne jamais oublier d'où l'on vient... Ils disent de lui... “...Un humoriste sensible et attachant !” @Pascallegitimus “...Une vraie découverte...”Stéphane Plaza “...Il est génial mon gamin !” Maman Finaliste du Montreux Comedy Contest 2014 Coup de Coeur du jury du festival de Valberg 2015