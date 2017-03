Plus d'infos sur le spectacle Méli-Mélo Mexico Théâtre du Pré Perché à Rennes

CABARET LECTURE et MUSIQUE

Au Mexique, plusieurs cultures se mêlent, faîtes de trésors et de blessures. Aztèques, épris de liberté, défendant la beauté de Mexico, ville lacustre, aux jardins flottants. Conquistadors de Cortès, arrogants et brutaux, mais vénérant la Vierge de Guadalupe. Révolutionnaires mexicains luttant pour le transfert des terres aux paysans démunis, et sur lesquels dansent les ombres généreuses et ambiguës, de Zapatta et Pancho Villa...

Ainsi s'est façonné un pays, où les traditions se nourrissent aussi à la modernité « surréaliste ».

A travers la lecture de textes d'auteurs mexicains tel Octavio Paz, José de la Colina, Laura Esquivel, Carlos Fuentes... ou d'autres amoureux du Mexique, se dessine un pays qui exprime avec enthousiasme une « âme en mouvement ».

Pour accompagner cette lecture de Hugues Charbonneau, des airs de la musique traditionnelle mexicaine: (mariachi, corrido, polka), interprétés par l'accordéon joyeux d'Alejandro Garcia.

Cette coursive est coproduite avec la Mjc Bréquigny.

MARDI 28 MARS 12h15 à 13h30 - 6€ / 5€

A bord de la Péniche spectacle amarrée à Rennes

Renseignements et réservations au 02 99 59 35 38

Site web : http://www.penichespectacle.com/pages/les-coursives-de-midi-16-17-228.php#p228

