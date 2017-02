Plus d'infos sur le spectacle "Swing Chic & Zazou Choc !" - Théâtre du Pré perché à Rennes

LES COURSIVES de MIDI

MIDI : L'HEURE DE LA PAUSE... PENSEZ A AUTRE CHOSE !

Venez profiter d'un moment d'évasion au coeur de la Péniche... ! Le comédien Hugues Charbonneau tire le fil rouge des lectures de bord, en compagnie des musiciennes Lise Van Dooren et Marion Thomas . Et comme c'est l'heure du déjeuner, vous pouvez venir avec votre "encas" et déguster l'ensemble de ces mets et mots à bord du bateau. L'équipage se fera un plaisir de vous offrir un verre...

THÉÂTRE DU PRÉ PERCHÉ

« Swing chic & Zazou choc ! »

...où le zazou inspire, le swing transpire et l'Avenir respire...

Musicalité rythmée, Vocal aventurier, Théâtralité joyeuse. Il s'agit d'abord pour ces trois-là de nous offrir sur scène la pirouette fraternelle et tournante, de leurs « instruments » d'origine: piano, vocal swing, et théâtre.

Ça, c'est pour le « Swing chic ! »

Puis sous le léger prétexte d'une promenade innocente dans le thème des zazous et du swing, de manier et de souligner les traits qui interrogent et bousculent la langue de bois. Là où l'humour des mots, des images et des gestes soulignent de fait « une résistance » décapante aux intolérances qui se resserrent.

Ça, c'est pour « Zazou choc ! »

Décliner donc la petite danse du bonheur. Non comme une posture « naïve, agitée et loufoque », mais comme la nécessité impérieuse de saisir, les ressorts malins qui peuvent nous redonner aujourd'hui, une envie « d'existentialisme salvateur », et du goût pour partager les vents capricieux de la liberté...

Et ça, c'est pour « Swing Chic & Zazou Choc ! »

Jeu, chant et piano : Marion Thomas, Lise van Dooren et Hugues Charbonneau

MARDI 28 FEVRIER 12h15 à 13h30 - 6€ / 5€

A bord de la Péniche spectacle amarrée à Rennes

Renseignements et réservations au 02 99 59 35 38

Site web : http://www.penichespectacle.com/pages/les-coursives-de-midi-16-17-228.php#p228

Infos réservation :

Renseignements et réservations au 02 99 59 35 38