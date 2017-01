Plus d'infos sur le spectacle Swinging Boris Vian, théâtre du Pré Perché à Rennes

Fantaisie, urgence de vivre, sensualité, absurdité... Avec Boris Vian il s'agit souvent de ne plus savoir sur quel pied on danse. Car même si le swing de son époque innerve le souffle de ses mots, la tendresse de sa poésie et la formidable violence de ses engagements, il s'agit toujours de bousculer les certitudes des grands moulins du temps... D'une complicité contagieuse, Virginie Guilluy et Hugues Charbonneau, ces deux comédiens - chanteurs amoureux du jazz, prêtent leurs voix, profondes et généreuses, à cet emblématique Boris. Ecrivain, poète, chanteur, trompettiste, traducteur, inventeur, critique, ingénieur, scénariste... Entre sa vie et son oeuvre, ce duo s'encanaille aussi à interpréter ses chansons. Celles où swingue la « blue note » impertinente, d'une écume des jours jamais reposée... Un cabaret ambiance Saint Germain des Près, déraisonnable et cadencé, pour flirter avec le plus snob des zazous !

Laissez passer sa Majesté le Jazz...

