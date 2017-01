Plus d'infos sur le spectacle Le syndrome de l'écossais à Saint Malo

C'est souvent autour d'un plat et d'un petit verre que les langues se délient le plus facilement.

Ce soir, Florence et Bruno ont invité Alex et Sophie à dîner. Le romancier réputé, le chef d'entreprise hors pair et leurs épouses, qui sont soeurs, ne vont pas passer une soirée tout à fait comme les autres.Une cascade d'incidents va rapidement transformer la réunion de famille en une nuit folle où les secrets, les bouteilles et les non-dits vont voler en éclats jusqu'à amener les deux couples, pris dans un irrésistible tourbillon, à formuler les projets les plus inattendus...

Site web : http://www.theatresaintmalo.com/2016/06/le-syndrome-de-lecossais/

Infos réservation :

réservations à partir du 30 novembre 2016