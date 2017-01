Plus d'infos sur le spectacle Rumpel à Saint Malo

Spectacle familial à partir de 8 ans / CRÉATION AVIGNON 2016

Un paysan vantard prétend que sa fille est capable de changer la paille en or en la filant comme de la laine. Le roi fait alors amener la fille du paysan dans son château, l'enferme dans une pièce remplie de paille où se trouve un rouet : " Accomplis ce miracle et je fais de toi ma reine. Échoue et tu mourras. "Tandis que la fille du paysan se lamente, une créature inquiétante apparaît, surgie de nulle part : " Si je réalise ce prodige à ta place, que me donneras-tu en échange ? "

Légende populaire du Grand Nord, le Rumpelstilzchen est une de ces histoires qui nous fit frissonner certains soirs, nous faisant craindre les ombres et le grincement des vieux parquets...

Site web : http://www.theatresaintmalo.com/2016/05/off-rumpel/

Infos réservation :

réservations à partir du 30 novembre 2016