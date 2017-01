Plus d'infos sur le spectacle Teatro Delusio / Familie Flöz à Saint Malo

Le collectif berlinois Familie Flöz raconte la vie du théâtre avec humour. Entre scène et coulisse, entre illusion et désillusion naît un monde magique plein d'une humanité émouvante. Toujours prête à interroger et renouveler des disciplines centenaires comme l'art de l'acteur, le théâtre de masques, la danse, l'art du clown, l'acrobatie, la magie et l'improvisation, Familie Flöz crée des spectacles de théâtre à la poésie unique.

Site web : http://www.theatresaintmalo.com/2016/06/teatro-delusio/

Infos réservation :

réservations à partir du 30 novembre 2016