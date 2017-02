Plus d'infos sur le spectacle Patrick Chanfray à Vitre

Le Centre Culturel Jacques Duhamel présente (lic.1-1054641/3-1077296) ce spectacle

Ce spectacle est l'histoire d'un personnage timide, naïf, socialement inadapté (ce qui ne le touche que très moyennement, car il ne s'en rend pas compte) n'ayant que pour seuls amis : sa Mammy et son tonton Didier. Il se retrouve, pour des raisons qui lui échappent, en duo sur scène. Mais voilà, son duettiste est en retard, et même très en retard. Pendant cette attente, il va donc être obligé de meubler et sans le vouloir, de se livrer... ou alors s'est-il peut-être mis dans cette situation, en se servant de ce prétexte, uniquement pour oser faire ce qu'il a toujours voulu : créer le contact. Réservation PMR : 02.23.55.55.80